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Türkiye
AA 09.10.2023 14:44

Gar saldırısının üzerinden 8 yıl geçti

Türkiye, 10 Ekim 2015'te tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsıldı. "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DAEŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda 100 sivil yaşamını yitirdi, 391 kişi yaralandı.

Gar saldırısının üzerinden 8 yıl geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ülke tarihinin en çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırının üzerinden 8 yıl geçti.

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı 2015'te, terör örgütleri PKK ile DEAŞ, sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi Kültür Merkezi'nin bahçesinde, 20 Temmuz 2015'te basın açıklaması yapan gruba düzenlenen "canlı bomba" saldırısında 34 kişi öldü.

Terör örgütü DEAŞ, bu saldırının ardından 10 Ekim 2015'te bu kez Ankara Garı'nda kanlı yüzünü gösterdi ve yine sivilleri hedef aldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 100 kişi yaşamını yitirdi, 391 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi, mitingi organize eden sendika ve meslek odaları grev kararı aldı.

Türkiye'nin dört bir tarafından geldiler

Saldırının gerçekleştiği yıl, iç savaşın sürdüğü Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı önlem almak için sınır hattına asker ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Bunun üzerine aralarında HDP ve CHP'li bazı milletvekillerinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Barış Bloku" oluşturuldu.

"Suriye'de savaşa son, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine hayır" sloganıyla bildiri yayımlayan blok, ilk toplantısını 10 Temmuz 2015'te İstanbul'da düzenledi.

Ardından miting, protesto ve yürüyüşler yapan blok, 10 Ekim 2015'te Ankara Sıhhiye'de "Emek, Barış, Demokrasi Mitingi" düzenleyeceklerini açıkladı.

Bu oluşumu destekleyen HDP, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den de mitinge katılım için çağrı yapıldı ve vatandaşlardan mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı'na gelmeden önce Ankara Garı önünde toplanmaları istendi.

O gün, Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelenler, gar kavşağı önünde buluştu.

Canlı bombalar peş peşe infilak etti

Mitingin yapılacağı bilgisini alan terör örgütü DEAŞ, Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu teröristi, saldırı için Gaziantep'ten Ankara'ya gönderdi.

Canlı bombaları taşıyan araç, saat 09.00 sıralarında Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yaklaşık 15 dakika sonra araçtan inen teröristler, bu kez taksiyle İnönü Bulvarı üzerinden TBMM önünden geçti.

Meclis Çankaya Kapısı yakınlarında başka bir taksiye geçen teröristler, Hipodrom Caddesi ile kesişen Ulaştırma Kavşağı'nda araçtan indi.

Burayı gören kameraların da kadrajına giren canlı bombalar, miting için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa, aralarında yaklaşık 100 metre olacak şekilde ilerledi.

Saat 10.04'ü gösterdiğinde teröristlerden Yunus Emre Alagöz üzerindeki bombanın pimini çekti. Patlamadan 3 saniye sonra ikinci canlı bomba da aynı eylemi gerçekleştirdi.

Menfur saldırıda 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi yaralandı.

Saldırı sonrası tepkiler

Saldırıya yurt içinden ve yurt dışından tepkiler yağdı, terör sert bir dille kınandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu saldırıyı lanetliyorum. Her türlü terör eyleminin karşısındayız. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun, her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız, hep birlikte de karşısında olmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda ülke teröre karşı Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı.

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