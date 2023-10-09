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Türkiye
AA 09.10.2023 14:35

İsrail'den ayrılan dev kruvaziyer Alanya'da

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan bölgedeki gerginlik nedeniyle erken ayrılan "Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 542 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

İsrail'den ayrılan dev kruvaziyer Alanya'da
[Fotograf: AA]

Hollanda bandıralı dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu ABD'li, Kanadalı, Hollandalı ve Belçikalı 2 bin 542 yolcu olduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, bazıları da alışveriş yaptı.

İsrail'den ayrılan dev kruvaziyer Alanya'da

Geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.

"Nieuw Statendam"ın Alanya ziyaretinin planlı olmadığı, Filistin-İsrail gerginliği nedeniyle rotasını değiştirdiği kaydedildi.

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