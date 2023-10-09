Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.10.2023 13:42

Sinop'ta otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Sinop'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

İsa Memiş idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkiinde önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Otomobilde bulunan Kazım Biber ve Şükriye Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü İsa Memiş ile Şennur Memiş ve Şengün Topal, sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. İsa Memiş ve Şengün Topal da burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Sinop Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
14:39
İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldü
14:37
Diyarbakır için sağanak uyarısı
14:40
İsrail'den ayrılan dev kruvaziyer Alanya'da
14:37
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile “Filistin’deki gelişmeleri” görüştü
14:37
Uçağa saldırı tehdidi: Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak
Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
İsrail mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
İsrail mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ