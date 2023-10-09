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Türkiye
TRT Haber 09.10.2023 10:20

İstanbul’da bir polis şehit oldu

İstanbul Büyükçekmece'de ihbara giden ekibe açılan ateş sonucu polis memuru Cihat Ermiş şehit oldu.

İstanbul’da bir polis şehit oldu
[Temsili Fotoğraf: AA]

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece'de ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Muratpaşa Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti.

Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

İstanbul’da bir polis şehit oldu

Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

32 suç kaydı çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 20 yaşındaki M.B.Ç.'nin 32 suç kaydı olduğu bilgisi verildi. 

Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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