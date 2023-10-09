İstanbul’da bir polis şehit oldu

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece'de ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Muratpaşa Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti.

Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

32 suç kaydı çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 20 yaşındaki M.B.Ç.'nin 32 suç kaydı olduğu bilgisi verildi.

Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.