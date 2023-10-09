Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.10.2023 10:05

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Eğitim aksamadan devam ediyor

6 Şubat'taki depremlerde büyük zarar gören Hatay'da, hasar alan okullar, büyük bir titizlikle onarılarak eğitime hazır hale getiriliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında 392 bin 830 öğrencinin eğitimine aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çağrı Erdener
Çağrı Erdener
İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
okuma süresi
Okuma süresi
Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Eğitim aksamadan devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar alan illerden biri de Hatay.

Kentte hasar alan okullar, titizlikle süren bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı depremde kentteki 636 okulun hasar almadığını ve hasarlı binalarda çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde acının ilacı eğitim: Yaralarımızı birlikte iyileştiriyoruz
Deprem bölgesinde acının ilacı eğitim: Yaralarımızı birlikte iyileştiriyoruz

“Okul ve eğitim kurumu olarak kullanılan toplam 1405 adet binamız vardı. Bu binaların 636’sı çok şükür ki hasar almadı ve küçük bakım ve onarım çalışmaları ile şu an eğitim öğretim yapılabilecek durumda. 160 adet orta hasarlı binamız ile ilgili de gerekli ihale çalışmaları başlatıldı ve güçlendirme faaliyetlerine başlanacak. 210 adet binamızda da yıkık veya yıkım aşamasındadır.”

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Eğitim aksamadan devam ediyor

“Eğitim öğretimden hiçbir öğrencimizin mahrum kalmamasını sağladık”

Okulların hızlı bir şekilde eğitime hazır hale getirildiğini söyleyen Masatlı, öğrencilerin eğitimden uzaklaşmadığını vurguladı.

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Eğitim aksamadan devam ediyor

361 okulun küçük bakım, onarım çalışmalarından sonra eğitime hazır hale getirildiğini söyleyen Masatlı, “Yıkılan okullarımız da dahil olmak üzere bütün okullarımız eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bunu nasıl yaptık. Uygunluk durumu ve konumlarına göre depremden zarar görmemiş okul binalarımızda ikili öğretime geçerek, konteyner kentlerimizin içinde veya yakınında prefabrik/konteyner şeklinde olmak üzere yaptığımız taşınabilir eğitim alanları ile eğitim öğretimden hiçbir öğrencimizin mahrum kalmamasını sağladık” Dedi.

“Güçlendirme çalışmalarının faydası büyük”

Vali Masatlı, geçmişte okullarda yapılan güçlendirme çalışmalarının etkilerinin depremde okullara olumlu olarak yansıdığını söyledi.

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Eğitim aksamadan devam ediyor

“1405 adet eğitim binamızın 636’sının hasarsız olmasından bunu anlıyoruz. Öngörülü olarak tedbirli olmanın sonucudur bu rakamlar. Deprem sonrasında da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün binası da dahil olmak üzere güçlendirme kararı çıkan binalarımızın ihale sürecinin sonlarına yaklaşmaktayız. Bu yöndeki hassasiyetimiz ve tedbirlerimiz devam edecek.”

4 bin 465 öğretmenin ilk ataması Hatay’a yapıldı

392 bin 830 öğrencinin Hatay’da eğitimine devam ettiğini vurgulayan Vali Masatlı şunları söyledi:

“Vefat eden 373 öğretmenimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine de sabr-ı cemil diliyorum. İlimizin toplam öğretmen normu 25 bin 936’dır.  Milli Eğitim Bakanlığımızca da bu yıl 4 bin 465 öğretmenimizin ilk ataması ilimize yapılmıştır. 25 Eylül itibariyle 20 bin 913 öğretmenimiz okullarımızda öğrencilerimizle buluşmuş bulunmaktadır.  Deprem öncesinde toplam öğrenci sayımız 434 bin 446’ydı. Şu an itibariyle 392 bin 830 öğrencimiz okullarımızda eğitime devam ediyor ve ne umut vericidir ki bu sayımız her hafta artarak devam ediyor.

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Eğitim aksamadan devam ediyor

Öngörümüz deprem öncesindeki öğrenci sayımıza en kısa sürede döneceğimiz yönündedir. Mücbir sebeplerden kaynaklı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan öğrencilerimize telafi eğitimleri kapsamında her okulumuzda 8, 11 ve 12. Sınıflarımıza destekleme ve yetiştirme kurslarımızı açtık. Ziyaretlerimizde de görüyoruz ki kurslarımıza talep çok fazla. Bu bizlerin motivasyonunu artırmaktadır.

Her okulumuzda ve konteyner kentlerimizde öğrencilerimize yönelik ilgili Bakanlıklarımızın koordinesiyle psikososyal destekleme çalışmaları da yürütülmektedir. Amacımız depremzede çocuklarımızın eğitim hayatlarının sekteye uğramamasıdır. Eğitim Hatay’ımıza nefes olacaktır ve tüm çalışmalarımız bu yönde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Bakanlıklarımızın destekleriyle devam etmektedir.”

ETİKETLER
Hatay Yüz Yüze Eğitim Deprem
Sıradaki Haber
Adana'da 37 milyon makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
Fransız vatandaşı İsrailli yedek askerler orduya katılmak için bölgeye gidiyor
10:55
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
10:53
Muğla'da orman yangını: Müdahale sürüyor
10:53
Erzurum'da işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı
10:47
Lüksemburg'da dünkü seçimlerin ardından 10 yıllık iktidarın değişmesi gündemde
10:51
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 493'e yükseldi
Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu
Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu
FOTO FOKUS
Armut ağacına çıkan ayılar kameraya yansıdı
Armut ağacına çıkan ayılar kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ