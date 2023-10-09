Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Eğitim aksamadan devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar alan illerden biri de Hatay.

Kentte hasar alan okullar, titizlikle süren bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı depremde kentteki 636 okulun hasar almadığını ve hasarlı binalarda çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

“Okul ve eğitim kurumu olarak kullanılan toplam 1405 adet binamız vardı. Bu binaların 636’sı çok şükür ki hasar almadı ve küçük bakım ve onarım çalışmaları ile şu an eğitim öğretim yapılabilecek durumda. 160 adet orta hasarlı binamız ile ilgili de gerekli ihale çalışmaları başlatıldı ve güçlendirme faaliyetlerine başlanacak. 210 adet binamızda da yıkık veya yıkım aşamasındadır.”

“Eğitim öğretimden hiçbir öğrencimizin mahrum kalmamasını sağladık”

Okulların hızlı bir şekilde eğitime hazır hale getirildiğini söyleyen Masatlı, öğrencilerin eğitimden uzaklaşmadığını vurguladı.

361 okulun küçük bakım, onarım çalışmalarından sonra eğitime hazır hale getirildiğini söyleyen Masatlı, “Yıkılan okullarımız da dahil olmak üzere bütün okullarımız eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bunu nasıl yaptık. Uygunluk durumu ve konumlarına göre depremden zarar görmemiş okul binalarımızda ikili öğretime geçerek, konteyner kentlerimizin içinde veya yakınında prefabrik/konteyner şeklinde olmak üzere yaptığımız taşınabilir eğitim alanları ile eğitim öğretimden hiçbir öğrencimizin mahrum kalmamasını sağladık” Dedi.

“Güçlendirme çalışmalarının faydası büyük”

Vali Masatlı, geçmişte okullarda yapılan güçlendirme çalışmalarının etkilerinin depremde okullara olumlu olarak yansıdığını söyledi.

“1405 adet eğitim binamızın 636’sının hasarsız olmasından bunu anlıyoruz. Öngörülü olarak tedbirli olmanın sonucudur bu rakamlar. Deprem sonrasında da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün binası da dahil olmak üzere güçlendirme kararı çıkan binalarımızın ihale sürecinin sonlarına yaklaşmaktayız. Bu yöndeki hassasiyetimiz ve tedbirlerimiz devam edecek.”

4 bin 465 öğretmenin ilk ataması Hatay’a yapıldı

392 bin 830 öğrencinin Hatay’da eğitimine devam ettiğini vurgulayan Vali Masatlı şunları söyledi:

“Vefat eden 373 öğretmenimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine de sabr-ı cemil diliyorum. İlimizin toplam öğretmen normu 25 bin 936’dır. Milli Eğitim Bakanlığımızca da bu yıl 4 bin 465 öğretmenimizin ilk ataması ilimize yapılmıştır. 25 Eylül itibariyle 20 bin 913 öğretmenimiz okullarımızda öğrencilerimizle buluşmuş bulunmaktadır. Deprem öncesinde toplam öğrenci sayımız 434 bin 446’ydı. Şu an itibariyle 392 bin 830 öğrencimiz okullarımızda eğitime devam ediyor ve ne umut vericidir ki bu sayımız her hafta artarak devam ediyor.

Öngörümüz deprem öncesindeki öğrenci sayımıza en kısa sürede döneceğimiz yönündedir. Mücbir sebeplerden kaynaklı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan öğrencilerimize telafi eğitimleri kapsamında her okulumuzda 8, 11 ve 12. Sınıflarımıza destekleme ve yetiştirme kurslarımızı açtık. Ziyaretlerimizde de görüyoruz ki kurslarımıza talep çok fazla. Bu bizlerin motivasyonunu artırmaktadır.

Her okulumuzda ve konteyner kentlerimizde öğrencilerimize yönelik ilgili Bakanlıklarımızın koordinesiyle psikososyal destekleme çalışmaları da yürütülmektedir. Amacımız depremzede çocuklarımızın eğitim hayatlarının sekteye uğramamasıdır. Eğitim Hatay’ımıza nefes olacaktır ve tüm çalışmalarımız bu yönde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Bakanlıklarımızın destekleriyle devam etmektedir.”