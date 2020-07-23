Mayıs ayında Diyarbakır Bağlar'da kimlik kontrolü yaparken silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Atakan Arslan, ardında bir çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktı.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Şehit Polis Atakan Arslan'ın ismini yaşatmak için harekete geçti. Belediyenin ek hizmet binasına şehit polisin adı verildi.

Şehidin ailesi de alınan kararı memnuniyetle karşıladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Diyarbakır'ımızda 30 Mayıs 2020'de şehit olan kardeşimiz polis memuru Atakan Arslan kardeşimizin ismini biz Bağlar'ımızın Bağlar ilçesinde inşallah ilelebet yaşatacağız. Biz böyle bir karar aldık. Bağlarımız artık huzurla anılıyor. Babasıyla görüştüm, böyle bir karar aldığımızı babası çok mutlu oldu, dua etti. Biz de hayır duasını aldık. Ve böyle bir karar aldık tabelamızı astık." dedi.