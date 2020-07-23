Haber Giriş: Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de su borusu patladı, cadde göle döndü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Küçükçekmece'de su borusunun patlaması sonucu cadde göle döndü.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Halkalı mahallesinde su borsu patladı.
Borunun patlaması sonucu göle dönen caddede araçlar güçlükle ilerleyebildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caddede temizlik çalışması başlattı.
Etiketler: KüçükçekmeceSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:17
Son Haberler
- 16:25
- 16:30
- 16:19
- 16:36
- 16:16
Sıradaki Haber
Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz