Haber Giriş: Kaynak: DHA
İnşaatın çatısı çöktü, göçük altında kalan işçileri itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir inşaatın çöken çatısının altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı.
Tek katlı inşaatın beton çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İnşatta çalışan Ziya İzci ve Murat Sönmez göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: gaziantep haber oğuzeliSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:52
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