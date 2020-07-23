Büyükçekmece'de toplu taşıma hattında çalışan minibüsler, koronavirüs ile mücadele de önemli olan "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma" kurallarını hiçe sayıyor.

Her gün balık istifi yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlar, salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

Yasağa rağmen içi yolcu dolu minibüste bulunan yolcuların, hem koronavirüse yakalanma hem de dolmuştan düşme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları görüldü.