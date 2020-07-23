Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11,3 kilometrelik Amasya çevre yolunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.

Amasya'nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısıyla bağlantılı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ağır taşıt trafiğinin mevcut şehir geçişini kullanması nedeniyle şehir içinde yaşanan trafik sıkışıklığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Çevre yoluyla transit geçişi Suluova-Amasya yolundan ayırıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal yoluna bağlayacağız" dedi.

[Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ]

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin her yerinde millete hizmet için çalıştıklarını ve önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye için hayata geçirilen her bir yatırımın bulundukları bölgede istihdam, ekonomik canlılık ve artan bir yaşam kalitesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya düşecek

Amasya çevre yolunun da bu noktada katma değeri yüksek bir yatırım olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3,3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet sanat yapısı inşa ettik ve çevre yolu zor yapıları bünyesinde barındıran çok önemli bir yatırım oldu."

Karaismailoğlu, söz konusu yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişinin baypas edilerek, transit trafiğin şehir dışına alınacağına işaret ederek, projeyle seyahat süresinin 30 dakikadan 7 dakikaya ineceğini söyledi.

Yıllık 100 milyon liralık tasarruf

Trafik güvenliği ve konforu artıran çevre yoluyla yıllık 110 milyon liralık tasarruf sağlanacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla da egzoz gazı salınımı da önemli ölçüde azalacak. Bu yol Amasya’nın trafiğini de ciğerlerini de temizleyecek" dedi.

Karaismailoğlu, yatırımın hizmete girmesiyle tehlikeli madde taşıyan araçların şehir içinden geçmesini engellemekle kalmayacaklarını, Amasya'nın daha az gürültülü ve daha temiz bir çevreye de sahip olacağına dikkat çekti.