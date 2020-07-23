Motosikletiyle seyir halinde olan kıraathane işletmecisi Mehmet Duman, yola kedi çıkınca ani manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Duman, motosikletiyle birlikte yola savruldu.

Kaza yapan Duman'ı gören çevre sakinleri yardıma koştu. Mehmet Duman kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.

"Kedi zarar görmesin diye motordan uçtum"

Başına gelen kazayı anlatan Mehmet Duman, olayı şöyle anlattı:

"3 gün önce arkadaşımın babası vefat etti. Ben de motosikletimle taziyeye gidiyordum. 20 metre ileride önüme bir kedi çıktı. Gerçekten hayvanları severim ben. Kediyi ezmemek için kendi canımı hiçe saydım. Kendimi bir yere, motosikletimi ayrı yere attım. Kendimi arabaların içine attım. Kedinin kılına zarar gelmedi. Ben bütün canlıları seviyorum."

Kazayı ufak sıyrıklarla atlattığını belirten Duman, kendisinin gerçek bir hayvansever olduğunu söyledi.

Duman, "Bu insanlar hayvanseverse, sadece bir kelime söylüyorum; ben hayvanım o zaman. Eğer bu insanlar hayvanları gerçekten seviyorsa, ben hayvanım. Ne demek istediğimi anladınız. Kedi kendi yuvasında, her şey yerli yerinde. Biz de çok şükür ucuz atlattık. Demek ki verilmiş sadakamız varmış. Motordan uçtum. Kedinin canına, kılına zarar gelmesin diye kendimi arabaların altına attım" dedi.