Gazeteci, yazar, eğitmen ve dava adamı Asım Gültekin, Yalova'da geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti.

Gültekin, 1975 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Gültekin, Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

[Fotoğraf: AA]

Birçok kültürel çalışmaya imza attı

Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti. Yazıları ile topluma yol gösterdi.

Birçok kültürel çalışmaya da imza attı, Türkiye Dergiler Birliğinin başkanlığını üstlendi. Birçok okulda edebiyat öğretmenliği yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.

Asım Gültekin, dünyaya gözünü açtığı Amasya'nın Taşova ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.