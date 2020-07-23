Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlanacak
Gazeteci yazar Asım Gültekin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Gazeteci, yazar, eğitmen ve dava adamı Asım Gültekin, Yalova'da geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti.
Gültekin, 1975 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Gültekin, Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Birçok kültürel çalışmaya imza attı
Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti. Yazıları ile topluma yol gösterdi.
Birçok kültürel çalışmaya da imza attı, Türkiye Dergiler Birliğinin başkanlığını üstlendi. Birçok okulda edebiyat öğretmenliği yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.
Asım Gültekin, dünyaya gözünü açtığı Amasya'nın Taşova ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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