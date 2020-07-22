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Paraşütle atladı, 600 metre yükseklikte davul çaldı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye giden Ahmet Çelik, yamaç paraşütüyle uçarken 600 metre yükseklikte davul çaldı.
Arkadaşlarıyla Şarköy'e giden Çelik, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü pilotu ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra ikili uçuş gerçekleştirdi.
Yaklaşık 20 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp şarkı söyledikten sonra uçuşunu sorunsuz tamamladı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Tekirdağ Yamaç paraşütü ahmet çelik davulSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:02
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