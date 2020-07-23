15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi bir plan hazırladı.

Şüphelilerin hazırladığı plana göre, birinin yürüyen merdivenin sonuna doğru yere bir şey düşürmüş gibi yaptığı, arkadan gelen mağdurun suç ortağı ile aralarında sıkışmasına sağladığı ifade edildi.

Arkada bulunan şüphelinin bu sırada yankesicilik yöntemiyle kurbanın parasını çaldığı öğrenildi.

Hırsızların kimliği kameradan tespit edildi

İstanbul'da polise başvuran mağdur A.T. cebindeki 1000 euro paranın çalındığını söyleyerek yardım istedi.

Parasının ne zaman çalındığını bilmediğini söyleyen A.T.'nin detaylı ifadesi alındı.

Mağdurun 15 Temmuz Demokrasi otogarında metrodan indiği sırada yürüyen merdivenlerde bir ara insanların arasında sıkıştırıldığını söylemesi üzerine polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini incelediklerinde A.T.'nin parasının çalındığı anı ve şüphelileri tespit etti.

O anlar kameraya yansıdı

Şüphelilerin para çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde A.T.'nin merdivende olduğu sırada önündeki şüphelinin yere bir şey düşürmüş gibi yaptığı görüldü.

Merdivenin sonuna doğru şüphelinin durması üzerine A.T.'nin onunla arkadan gelen ikinci şüphelinin arasında sıkıştığı ve sırada arkadan gelen şüphelinin fark ettirmeden cebindeki 1000 Euro'yu çaldığı tespit edildi.

Parayı çalan şüphelinin hemen oradan uzaktaştığı, önündeki şüphelinin ise parasının çalındığını fark etmeyen mağdurdan özür dileyip yanından ayrıdığı görüldü.

Hırsızlar yakalandı

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri kısa süre içinde gözaltına aldı.

Fatih, İskender paşa mahallesi, Ragıp bey sokak üzerinde yakalanan Hamza B. ile Kamel S., Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.