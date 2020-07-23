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Otomobilin bagajında 3 çocuk taşıyan sürücüye ceza
Konya'da, otomobilinin bagajında 3 çocuk taşıyan sürücüye 1121 lira para cezası kesildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilinin bagajında, bazı ev eşyalarının yanında 3 çocuğun taşınması, bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, plakasından belirlenen araç sürücüsü A.T'ye "araç dışına yolcu bindirmek"ten 1121 lira ceza uyguladı.
Etiketler: otomobil bagajı Konya çocukSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 13:55
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