Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla COVID-19 tedbirleri kapsamında Masat köyünün karantinaya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.