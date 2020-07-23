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Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla COVID-19 tedbirleri kapsamında Masat köyünün karantinaya alındığı ifade edildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.
Etiketler: covid-19 bayburt koronavirüs Bayburt karantinaSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:27
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