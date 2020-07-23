Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 11 ev yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 11 evde yaşayan 26 kişi hakkında karantina kararı verildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.
Öte yandan, 5 hanede yaşayan 15 kişinin karantina uygulaması sona erdi.
İlçe genelinde 593 kişinin yaşadığı 150 hanede karantina uygulaması sürüyor.
Etiketler: koronavirüs gaziantep koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:16
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