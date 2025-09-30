Açık 12.8ºC Ankara
AA 30.09.2025 21:43

Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Ömer Amilağ'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden yakınları ve meslektaşları tarafından alınan şehit Amilağ'ın naaşı görev yaptığı Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne götürüldü.

Burada Amilağ için saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehidin özgeçmişi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Şehidin nişanlısı Ece Öksüz, polis memurunun üniformasıyla törene katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şehit Amilağ'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Törene şehidin babası Mahmut Amilağ, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu
İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu

İzmir Şehit Polis
