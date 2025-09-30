Açık 12.8ºC Ankara
TRT Haber-AA 30.09.2025 20:02

Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda 4 ölüm

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda motordan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet, Mehmet ve Kemal Karabağ ile Hanifi Yeşilyaprak, temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır Valiliği: Adli ve idari işlem başlatıldı

Diyarbakır Valiliği, Çermik'in Petekkaya Mahallesi'nde saat 16.40 sıralarında bir kişiye ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren 4 kişinin karbonmonoksit gazından etkilendiği belirtildi. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşların kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır
