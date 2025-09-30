Bursa'da barajlar kurudu, kentin 1 haftalık suyu kaldı

Bursa'nın 7 günlük suyu kaldı. Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 6,81 olarak ölçüldü. 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı ise kurudu. Bursa, 1 Eylül’de devreye alınan baypas hattıyla, Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne günlük 110 bin metreküp su aktaracak olan yüzde 50 seviyesindeki Çınarcık Barajı’ndaki 75 milyon metreküp suyla birlikte, ortalamada yüzde 3,34 içme suyu doluluk oranına sahip.

[Fotoğraf: DHA]

Yer altı su seviyesi 10 metreden 250 metreye indi

Şifalı kaplıcalarıyla tüm dünyada adından söz ettiren Bursa’da, yer altı su kaynaklarının derinliğinin ise kuraklığa bağlı olarak yıllar içinde 10 metreden, 250 metreye kadar indiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yer altı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa Ovası’nın ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir” ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

"Yağmur yağmaz ve kesinti yapılmazsa 6 Ekim'de barajlardaki su tükenecek"

Beklenen yağışın olmaması halinde Bursa’nın 1 haftalık suyunun kaldığını ve planlı su kesintisi uygulanabileceğini de kaydeden Mustafa Bozbey, “Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim tarihinde barajlardaki su tükenmiş olacak. Doğancı Barajı’nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama 1 metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

Planlı su kesintileri başladı

Bursa’da iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından planlı su kesintileri yapılacağı duyuruldu.

Merkez ve uzak ilçelerde 10 gün boyunca uygulanacak kesintiler günlük 12 saat sürecek.

Konuyla ilgili BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. İdaremiz tarafından sağlanan içme suyunun kalitesi 24 saat boyunca izlenmekte olup sağladığımız suyun güvenle tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir. Planlı su kesinti listesi ekte sunulmuştur.”