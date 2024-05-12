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Türkiye
AA 12.05.2024 22:24

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Yalçın ailesinin Safranbolu ilçesindeki evine gitti.

AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, Zehra Yalçın'ın elini öperek Anneler Günü'nü tebrik etti.

Anne ve baba Sadık Yalçın ile bir süre sohbet eden Şahin, Aybüke gibi bu vatan uğruna canını esirgememiş bir evlat yetiştirdikleri için onlara teşekkür etti.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

İlk öğretmen olarak güçlü toplumların temelini atan annelerin başlarının tacı ve en değerli varlıkları olduğunu belirten Şahin, "Özellikle sizin gibi şehit annelerinin hayır duaları, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmasın. Ben başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Yalçın da kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.

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Şehit Anneler Günü Aybüke Yalçın
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