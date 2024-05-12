Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'ndan Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeleri istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tır şoförü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.