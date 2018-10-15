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Şehit Ebuzer Özyolci son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ebuzer Özyolci'nin cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verildi.

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Şehit Ebuzer Özyolci son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ebuzer Özyolci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ambulansla alınarak Tutak ilçesine götürüldü. 

İkindi vakti Tutak Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından şehidin cenazesi ambulansa taşındı.

Şehit Özyolci'nin naaşı, Kılıç Geçidi köyüne götürülerek, köy mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra şehidin ailesi köy merkezinde kurulan taziye çadırlarında taziyeleri kabul etti.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Patnos Kaymakamı Ümit Altay, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinde 14 Ekim'de değiştirilen pist mesafe tabelalarını taşıyan Özyolci'nin kullandığı askeri araç devrilmiş, kazada ağır yaralanan asker kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, eskişehir, ebuzer özyolci
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