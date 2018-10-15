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İstanbul’da tarihi istasyonlar taşındı

Yenilenen Gebze-Halkalı Banliyö hattında bulunan tarihi Bakırköy ve Yeşilköy istasyonları korunarak yeni yerlerine yerleştirildi.

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İstanbullulara 100 yılı aşkın süredir hizmet veren Bakırköy istasyonunun taşınan iki binası restore ediliyor. Binalar, restorasyon tamamlandıktan sonra hızlı tren istasyonu olacak. Daha önce sadece banliyö hattı olan bu hatta artık 3 hat bulunuyor.

Hatlardan İkisinden banliyö trenleri, diğerinden de hızlı tren geçecek. Yenilenen hat boyunca 38 yeni istasyon yapıldı.

Yeşilköy’ün tarihi istasyonu yeni yerine yerleştirildi

Taşınan istasyon binalarından biri de Yeşilköy. Yeşilköy'ün tarihi istasyon binası ise yeni istasyonun hemen yan tarafına yerleştirildi. Restorasyonu tamamlanan binanın önümüzdeki günlerde müze olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya indirecek hat, Marmaray ile bağlantılı olacak.

Hattın yılsonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

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