Arda Turan hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Turan hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

Turan hakkında 12 buçuk yıl hapis cezası isteniyor.

Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

"Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik kararı verildi.

Arda-Berkay kavgasına tanık olan Burak Yılmaz'ın ifadesi

Milli futbolcu Arda Turan'ın, Berkay'a yönelik saldırısında görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı. TRT Haber, kavga sırasında Arda Turan'ın yanında olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadesine ulaştı.

Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti, taciz olayını görmediğini söyledi:

"Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak."

"Berkay korumalarından silahını istedi"

Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia etti.

Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda’yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında kavga yaşanmış, o görüntüler basına yansımıştı.

Kavgada burnu kırılan Berkay Şahin hastanede tedavi altına alınmıştı. Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: TRT Haber