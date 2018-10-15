İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AB Komiseri Avramopulos'u kabul etti

Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopulos ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin göç konusunda hem dünyaya hem insanlığa hem de kendi özüne karşı bütün görevlerini kayıtsız şartsız yerine getirdiğini söyledi.

Soylu, bu yıl ekim ayı itibarıyla toplam 205 bin göçmen yakalandığını, yakalanan göçmenlerin en çok Afganistan, Pakistan, Suriye ve Irak uyruklulardan oluştuğunu belirtti.

"Yunanistan görevlerini yerine getirmiyor"

Türkiye'nin göç politikasını yönetmesi konusunda başarılı bir performans sergilediğine işaret eden Soylu, Türkiye'nin göç konusundaki performansı değerlendirildiğinde yaklaşık 5 yıl öncesinde Yunanistan'a geçen her 100 göçmenin ancak 10'unun yakalanabildiğini, şu anda ise denizden ve karadan yapılan ortak operasyonlarla bu oranın yüzde 54'e çıktığını bildirdi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"18 Mart mutabakatına Türkiye büyük bir gayretle uysa da maalesef Yunanistan görevlerini yerine getirmiyor. Bu kadar büyük bir engellemenin sonunda Yunanistan'a kaçan düzensiz göçmenleri, Yunanistan 18 Mart mutabakatına yönelik olarak geriye göndermiş olsa bu cazibe bu kadar yükselmez. Bu rakam 2018'de çok komik bir rakam, 2,5 yılda bin 740 kişi , 2018'de ise 5 kişi 18 Mart mutabakatından sonra."

Göçle mücadele için yoğun bir tempoda çalışıldığını, 10 botun yüksek kapasiteden dolayı neredeyse çalışmaz hale geldiğini ve 4 kat efor sarf ettiklerini anlatan Soylu, AB'nin 6 bot verdiğini, 9 bot ile de destekleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin de bu konuya milli bütçesiyle üst düzeyde katkı verdiğini, son olarak 105 kontrol botunu koordine ettiklerini ifade eden Soylu, Afganistan'dan ciddi bir göç dalgası ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Geçen yıl Türkiye'de 45 bin Afgan uyruklu kişinin yakalandığını, bu sayının bu yıl 81 bini aştığını dile getiren Soylu, yıl sonu itibarıyla 100 bine ulaşacağını kaydetti.

Soylu, göçe karşı Yunanistan ve Bulgaristan hattında da özel önlemler aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın eksiklikleri söz konusu. Aslında eksikliklerini kendileri de biliyorlar. Ama AB nezdinde bu eksiklikleri dile getirmemek için anlamsız bir şekilde Türkiye ile çatışmayı tercih ediyorlar. Türkiye'nin bu önemli gayretine teşekkür etmesi gereken Yunanistan, maalesef anlıyorum ki birtakım ekonomik kaygılardan dolayı Türkiye'nin göçle mücadelesini bazı zeminlerde eleştiriyor. Bunu hem doğru bulmuyoruz hem de birlikte yürüttüğümüz mücadeleye yönelik ahlaki bulmuyoruz.

Çünkü rakamlar ortada. Geçen yıl yaklaşık 75 bin gerçekleşen göç yakalaması şu an 205 bine geldi. Doğu bölgelerimizde yüzde 78 artış var, batı bölgelerimizde de yüzde 70'lik bir artış var karadan ve denizden yakalamalarımızda. Türkiye, tarihe ait rolünü çok samimi bir şekilde ortaya koymaktadır."

Soylu, ayrıca İzmir'de dün meydana gelen trafik kazasında 22 göçmenin ölümünden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

"Türkiye sözünü tutuyor"

Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopulos ise, düzensiz göç konusunda Türk Sahil Güvenlik birimleri ile Yunan Sahil Güvenliği arasında son derece verimli bir işbirliği gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu konuda başarılı operasyonlar yürüten Türk Sahil Güvenlik Komutanlığını kutladı.

Göçle mücadelede önemli mesafeler alındığını ve 2 yıl öncesine oranla çok farklı bir noktaya gelindiğini anlatan Avramopulos, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da yapılan anlaşmanın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Avramopulos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ortaklığın gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı. AB komiseri olarak görev yaptığı ilk andan itibaren açık ve dürüstlüğe önem verdiğine değinen Avramopulos, "Birbirimizi suçlamak işe yaramıyor" dedi.

Avramopulos, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sözünü tutuyor ve yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getiriyor. AB adına da şunu söylemek istiyorum: Biz de aynı şekilde tüm sözlerimizi yerine getirmek istiyoruz. Türkiye'nin son derece zor insani göreviyle ilgili olarak hem siyasi hem operasyonel hem de mali olarak desteğimizi her şekilde devam ettireceğiz. İşim gereği Yunanistan'daki meslektaşlarınızla da görüşüyorum.

Ortak paydamız ne? Herkes daha fazla işbirliği yapmak istiyor ve sonuca yönelik daha fazla çalışma gerçekleştirmek istiyor. Dolayısıyla ben bütün taraflara bu işbirliğini devam ettirmelerini ve birbirleriyle ikili ilişkilerini sürdürmelerini, temaslarını arttırmalarını tavsiye ediyorum."

Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini düzenlemede her zaman hazır olduklarını belirten Avramopulos, "Türkiye şu anda 3,5 milyon Suriye kökenli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Her şeyden önce bunun takdir edilmesi gerekir" dedi.

Avramopulos, Türkiye'nin AB yolunda yürümeye devam ettiğini ve bunun gerçekleşmesini görmekten mutlu olacağını belirtti. Vize serbestliğinin kendi sorumluluk alanında olduğunu hatırlatan Avramopulos, Türkiye'yi kriterlerin çoğunu yerine getirmesinden dolayı tebrik etti. Avramopulos'un vize serbestliği konusunda 7 kriter kaldığını söylemesi üzerine İçişleri Bakanı Soylu, 5 kriter kaldığını kaydetti.

Konuşmasını sürdüren Avramopulos, komisyon üyesi olarak sadece AB nezdinde görüşlerini ifade edebileceğini, Türkiye'nin AB üyesi olduğunu görmekten mutlu olacağını söyledi.

Kaynak: AA