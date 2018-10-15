Nijeryalı aile oğullarının Türkiye'de defnedilmesini istedi

Uluslararası İlahiyat Programı ve Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı kapsamında 7 Ekim'de Türkiye'ye gelen Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke, Kayseri'deki Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimine başladı.

Okula yerleştikten 4 gün sonra beyin kanaması geçirdi

Okuluna ve arkadaşlarına alışma heyecanı yaşayan Abdulfathi, okula yerleştikten 4 gün sonra arkadaşlarıyla oyun oynarken fenalaştı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Abdulfathi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesi Türkiye'de defnedilmesini istedi

Öğrencinin cenazesinin ülkesine gönderilmesi için Nijerya'da yaşayan ailesine bilgi verildi. Cenaze için Türkiye'ye gelecek maddi durumu olmayan baba Nurudeen Olamigoke, okul müdürüne e-posta göndererek, oğlunun Kayseri'de defnedilmesini istedi.

E-posta'sında, "Kutsal İslam beldesi olan Türkiye'de çocuğumuzu defnedilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanan baba Olamigoke, oğlunun cenazesinin ülkesine gönderilmesi için para harcanması yerine oğlu gibi din eğitimi alan öğrencilere yardım edilmesini ve diğer oğlunun da eğitim için Türkiye'ye kabul edilmesini istedi.

Kayseri'de toprağa verildi

Babanın isteği üzerine cenazenin Nijerya'ya gönderilmesi işlemlerinden vazgeçilerek, Kayseri'deki İldem Mezarlığı'nda mezar hazırlatıldı. Abdulfathi Olamigoke'nin cenazesi, il müftülüğünce düzenlenen törenle arkadaşları ve öğretmenlerinin gözyaşları eşliğinde defnedildi.

Okul Müdürü Sıddık Kaya ve arkadaşları, Abdulfathi'nin mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıddık Kaya, Abdulfathi Olamigoke'nin 7 Ekimde Nijerya'dan Türkiye'ye eğitim için geldiğini, 11 Ekim'de spor salonunda arkadaşlarıyla oynarken fenalaştığını anlattı.

Hemen hastaneye kaldırılan öğrencinin 45 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemediğini belirten Kaya, "Okulumuzda 4 gün kaldı, arkadaşlarıyla öğrencilerle yaşadığı hatıraları göz önünde aldığımızda senelerdir burada yaşıyormuş gibi hatıra bıraktı. Bizim okulumuzda dünyanın 57 ülkesinden öğrenci var. Bu öğrenciler ilk önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye emanetler. Biz bu gençleri ümmetin emaneti olarak görüyoruz. Abdulfathi çok farklı hatıralar bıraktı bize" dedi.

Kaynak: AA