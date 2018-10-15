e-Devlet’te kullanıcı sayısı 40 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında, milletlerin hedefleri oranında büyüyeceğine işaret ederek, bu nedenle milletlere tarih yolculuklarında hedef tayin etmenin önemli olduğunu söyledi.

Her milletin hedef tayin edemediğine dikkat çeken Turhan, iddiası olan, dünyaya karşı söyleyecek sözü olan, sorumlulukları olan milletlerin hedefsiz yapamayacağını anlattı.

Türk milletinin, köklü, medeniyet inşa etmiş, tarihe yön vermiş bir millet olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Elbette kenetlenecek hedefimiz, hedeflerimiz olacak. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ancak uzun yıllar iç çekişmelerle, günü kurtarma bahaneleriyle, kısır döngülerle kendimize, milletimize, devletimize büyük hedefler koyamadık. Hedef belirlemek her babayiğidin de harcı olamaz zaten. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız başa geldi, günü kurtarmak yerine geleceği inşa etmemiz gerektiğine herkesi inandırdı. Ve ortaya 2023 hedefleri çıktı. Kuşkusuz, 2023 sıradan bir tarih ve hedef değil, Cumhuriyetimizin de yüzüncü yılı.

Hedefimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ulaşımdan altyapıya, enerjiden savunmaya, kültürden sanata, sanayiye kalkınmış gelişmiş ve büyümüş bir Türkiye. Cumhurbaşkanımız, hedef tayin etmekle kalmadı. Bu işe inandı, herkesten daha çok çalıştı, mücadele etti, hala da ediyor."

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyle birlikte 16 yıl boyunca, bir yandan tarihi zorluklarla mücadele ettiğini, bir yandan bölgesel ve küresel saldırıları püskürttüğünü, bir yandan iç ve dış hainlere haddini bildirdiğini, aynı zamanda da milletinin refahı, ülkesinin kalkınması için bu işe kendisi ile birlikte ekibini adadığını söyledi.

"Son 3 yüzyıla bakacak olursak, milletimizin dünya sahnesinde, Milli Mücadele döneminin ardından ilk defa bu kadar çok dikkat çektiğine, bu kadar çok konuşulduğuna ve bu kadar merak uyandırdığına tanık olursunuz" diyen Mehmet Cahit Turhan, bununla övünülmesi ve şükredilmesi gerektiğini dile getirdi.

Turhan, AK Parti hükümetlerinin 16 yılda tarih yazdığına dikkat çekerek, "Son haftalardaki küresel saldırının sebeplerinin başında da işte bu 16 yıllık başarının yattığından kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz bizimle ve milletimiz her şeyin farkında. Biz milletimize güveniyoruz, milletimiz de bize" ifadelerini kullandı.

"Havayollarımızı 1 yılda 195 milyon kişi kullanıyor"

Bakan Turhan, ulaşım ve iletişim sektörünün, ekonomik kalkınmada en temel itici güçlerden biri olduğuna vurgu yaparak, ulaşım ve iletişimin, bir toplumun hayat damarları olduğunu söyledi.

2023 hedefini tayin ederken, bu hususu odak noktasına aldıklarını dile getiren Turhan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Çünkü ulaşımda, taşımacılıkta, iletişimde bir aksama olduğunda ekonomi adeta kilitleniyor. Altyapınız sağlam olmadıktan sonra yeterince sağlıklı yaşayamadığınız gibi üretim de yapmak mümkün değil. Ulaşımda, taşımacılıkta, lojistikte sorun varsa ürettiğinizi satamıyor, pazarlayamıyorsanız, dünyayla entegre olamıyorsunuz. İletişimde sorun var ise konuşamazsınız, kavuşamazsınız, dünyayı takip edemezsiniz.

Biz bu düşünceden hareketle, 16 yılda ulaşım, altyapı, taşımacılık ve iletişim için 500 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Yılda ortalama bin 500 kilometreye yakın bölünmüş yol yaparak Türkiye'nin bölünmüş yol ağını 26 bin 200 kilometreye taşıdık. Havacılıkta yeni bir çığır açtık, yaptığımız yatırımlarla havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. Düne kadar birkaç milyon kişinin kullandığı havayollarımızı 1 yılda 195 milyon kişi kullanıyor."

Denizcilikte, gemi sanayisinde, bilişim ve haberleşme sektöründe yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Turhan, her eve fiber altyapı getirecek adımları atmaya başladıklarını, demiryollarında ve lojistikte Türkiye'yi dünyanın merkezi yapacak projelere imza attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini bildirdi.

"Ulaşıma talep artacak"

Türkiye'yi yüksek hızlı trene sahip dünyanın 8'inci ülkesi yaptıklarını belirten Turhan, yapılan çalışmalarda ulaşıma olan talebin 2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağının, 2050 yılına kadar ise 4 kat büyüyeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Bakan Turhan, Bakanlık olarak, oluşması beklenen bu talebin zamanında ve üstün kalitede karşılanmasını hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2023 yılına ulaştığımızda, ulaşım ve haberleşmenin tüm ayaklarında vatandaşlarımızın güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı her türlü ihtiyaca cevap verebilecek altyapıya sahip bir sistem kurmak istiyoruz. Bildiğimiz gibi hükümet olarak uçuk vaatlerle, olmayacak, gerçekleşmeyecek hedeflerle, hayallerle değil, gerçeklerle hareket ederek iktidara geldik.

Biz yapamayacağımızı, yapmayacağımızı vaat etmedik. Bugün de vaat etmiyoruz. Biz, Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine taşıyamayacağı yükler yüklemedik, bugün de yüklemiyoruz. Biz hiçbir zaman hayal ticareti, umut simsarlığı yapmadık, yaptıklarımızla ülkemizi geleceğe taşıyoruz."

"Bölünmüş yol uzunluğunu 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Turhan, gelecekte görmeyi hedefledikleri Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdiklerini de dile getirdi.

Demiryolu çalışmalarına değinen Turhan, 12 bin 710 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 25 bin kilometreye çıkarmayı, bununla birlikte milli yüksek hızlı trenini kendisi üreten, lojistik merkezlerle ülkesinin rekabet kabiliyetini güçlendiren bir Türkiye hedeflediklerini söyledi.

Turhan, karayollarında ise bölünmüş yollarıyla, işlevsel hale getirdiği ve yeni açtığı koridorlarla, diğer ulaşım modlarıyla entegre karayolu yatırımlarıyla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle, Çanakkale Köprüsü'yle, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü'yle karayolu altyapısını tamamlamış bir Türkiye'ye ulaşılacağını bildirdi.

"2023 yılına kadar tüm illerimizi birbirine bölünmüş yollarla bağlamış ve bölünmüş yol uzunluğunu 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflemekteyiz" diyen Turhan, şöyle devam etti:

"5 yıl içerisinde yeni havaalanlarıyla ve tabii ki şu an bizlere ev sahipliği yapan İstanbul Yeni Havalimanı'yla sadece bölgesel değil, küresel konumunu güçlendirmiş, havacılık endüstrisinde söz sahibi olmuş ve hatta kendi milli uydusunu üretmiş bir Türkiye olacağız. 2023 yılına kadar şu an 55 olan havaalanı sayımızı 65'e, yolcu sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkartacağız. 2023 vizyonumuz içerisinde en çok önem verdiğimiz konulardan biri de bilgi ve iletişim sektörü.

Son 16 yılda yaptıklarımızla Türkiye, bilişim çağında küresel oyuncu olmuş durumda. Yakında 5G geliyor. Altyapı çalışmalarına hız verdik. Şu anda genişbant abone sayımız 71 milyon 800 bine ulaşmış durumda. E-Devlet'te kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3 bin 864'e ulaşmış durumdadır. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-Devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 2023 yılına kadar, sabit genişbant abone yoğunluğunu, yüzde 14'ten, yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Mobil genişbant abone yoğunluğunu ise yüzde 71'den, yüzde yüze ulaştıracağız."

Turhan, teknoloji altyapısının yerli ve milli olarak büyütüleceğine dikkat çekerek, yerliliğe ve milliliğe özellikle dikkat ettiklerini söyledi.

Özel sektörden de daha fazla taşın altına elini koymalarını talep eden Turhan, "Tüm gayemiz, tüm çabamız milletimizin refahı, memleketimizin bekası içindir" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Turhan'a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.

Kaynak: AA