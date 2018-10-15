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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki 7 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi ile zanlılara yardım eden göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

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FETÖ şüphelileri Yunanistana kaçarken yakalandı

Jandarma ekipleri, FETÖ ile bağlantılı iki grubun Yunanistan'a kaçmak üzere otomobil ve kamyonetle Edirne'ye gideceği bilgisini aldı.

Havsa ilçesinde beklemeye başlayan jandarma ekiplerinin kamyonu durdurmasına karşın "dur ihtarına" rağmen durdurulamayan şüpheli otomobil, lastikleri patlatılarak durduruldu.

Araçlarda "Silahlı terör örgütüne üye olmaktan" aranma kayıtları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kayıtları bulunanların da aralarında olduğu S.Ö., mali müşavir H.Ö., din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyken meslekten ihraç edilen F.K., örgütün dershanelerinde çalıştığı tespit edilen eski öğretmen S.G., M.K., Antalya Akdeniz Üniversitesinden ihraç eski memur S.U., ihraç edilen polis memuru Ü.B. ile göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen A.G. ve C.B. yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen C.B., A.G. ve S.G. tutuklandı.

H.Ö., Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Diğer 5 zanlının sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, fetö şüphelileri, Edirne
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