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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de, sosyal medyada infiale yol açan, Atatürk'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Sosyal medyada Atatürke hakaret eden 2 kişi tutuklandı

Sosyal medyada yer alan, Atatürk'e hakaret içeren videoyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren şüpheli Y.S. ile görüntüleri kameraya çeken şüpheli H.Ç. yakalandı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ten tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi, Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştır" mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: atatürk, video, hakaret
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