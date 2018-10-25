Şehit Doğukan Tazegül'ün adı kütüphanede yaşatılacak

Van'ın Saray ilçesindeki bir okulda oluşturulan kütüphaneye şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül'ün adı verildi.

Saray Emniyet Amirliği, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül'ün anısını yaşatmak üzere Şehit Piyade Er Vedat Dolançay İmam Hatip Ortaokulunda "Z-kütüphane" oluşturdu.

Kütüphanedeki kitap raflarına da ayrıca 7 şehidin adı verildi.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Halis Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın ve beraberindekiler, ardından öğrencilerle pasta kesti.

Programda şehitlerin isimleri söylenerek yoklama yapıldı, bu sırada öğrenciler ayağa kalkarak "burada" dedi.

Yaklaşık 3 bin kitap ve 3 satranç takımının bulunduğu kütüphanenin açılışına Saray Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Erkan Bezgin, İlçe Emniyet Amiri Cüneyt Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar da katıldı.

Kaynak: AA