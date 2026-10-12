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Türkiye
AA 12.10.2026 16:47

Ankara'da aranan 165 kişi yakalandı

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 165 kişi yakalandı.

Ankara'da aranan 165 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 19 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 60 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 77 kişi yakalandı.

Yakalanan 165 kişi adli makamlara sevk edildi.

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