Ankara'da aranan 165 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 19 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 60 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 77 kişi yakalandı.

Yakalanan 165 kişi adli makamlara sevk edildi.