Türkiye'nin dört bir yanından ilk kar manzaraları

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge beyaza büründü.

Bozdağ civarındaki kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı ise eksi 3 derecelere kadar düştü.

Balıkesir

Balıkesir'in Dursunbey, Sındırgı, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelere sabaha karşı kar yağdı.

Kepsut'un Kızıloluk, Katrancı, Çalkandil, Kepekler, Yaylabaşı kırsal mahalleleri, Dursunbey'in Hamzacık, Alaçam mevkileri, Bigadiç'in Meyvalı ve Sındırgı'nın Yüreğil kırsal mahallesi beyaza büründü.

Kocaeli

Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren soğuk hava sonrasında Kocaeli’ye yılın ilk karı düştü. Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kartepe kayak merkezine çıkan yollar beyaz örtü altında kaldı.

Erzurum

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.

Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezi ve ilçelerinde devam eden yağmur, Bahçesaray'ın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi bembeyaz oldu.

Sakarya

Sakarya'da gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ve Akyazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışı, bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.

Düzce

Düzce'de kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı bölgede beyaz örtü oluşturdu.

Manisa

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda dün gece başlayan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Demirci ilçesinde de Simav yolunun bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinin yanı sıra Başalan, Kumpınar ve Büyükyayla mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.

Fırtına ile zaman zaman tipiye dönüşen kar, Demirci - Simav yolunda sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

Başalan ve Kumpınar'da kar yağışının etkisini artırmasıyla kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Mevsimin ilk kar yağışını izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Akçakertik mevkisine çıktı.

Kaynak: AA, İHA