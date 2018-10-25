  • 25 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.693
    EURO 6.513
  • BIST 92596.02
    ALTIN 225.384
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve 13 Ekim'de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde park halindeki araçların arasına 4 el yapımı patlayıcıyı yerleştirerek sansasyonel eylem hedefleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 24 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER