İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve 13 Ekim'de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde park halindeki araçların arasına 4 el yapımı patlayıcıyı yerleştirerek sansasyonel eylem hedefleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 24 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA