Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Eski Kışla Mahallesi Mezarlığı yakınlarındaki bir bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat gömülü olduğu bilgisi üzerine, söz konusu bölgede Terörle Mücadele (TEM) ekipleriyle koordineli arama tarama gerçekleştirildi.

Aramada, 8 roketatar başlığı, 2 roketatar sevk fişeği, 3 el bombası, metal fünye, yaklaşık 100 gram C-4 patlayıcı, 34 lokum TNT patlayıcı, 2 havan mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bunlara ait 6 şarjör ve bir miktar fişek ile 2 hücum yeleği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA