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Gazi Üniversitesinde FETÖ soruşturması: 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

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Gazi Üniversitesinde FETÖ soruşturması: 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si aktif çalışan olup 9 şüpheli ise ihraç edildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların Ankara İl Emniyeet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gazi üniversitesi, fetö, ankara
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