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Adana'da dur ihtarına uymayan 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana Seyhan'da yaralama ve gasp olayına karıştıkları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

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Adanada dur ihtarına uymayan 5 şüpheli gözaltına alındı

Seyhan Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, yaralama ve gasp olayına karıştığı belirlenen zanlıların olduğu 34 ADF 103 plakalı cipi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucu "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden araçtakiler, Obalar Caddesi'nde ara sokağa girmek isterken kaza yaptı.

Cipteki 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin kaçarken attığı pompalı tüfeğe el koydu.

İfade işlemleri için Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürülen zanlılardan birinin, uyuşturucu sattığı iddiasıyla arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, gözaltı
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