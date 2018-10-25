Antalya'da midibüs heyelana kapıldı: 1 ölü

Antalya Gazipaşa'da dün akşam başlayan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir yönetimindeki 07 UK 250 plakalı Midibüs heyelanda sürüklendi.
Sürücü Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Mustafa Gökkurt midibüsten çıkamadı.
Midibüs topraktan 3 saat sonunda çıkarıldı
Olay yerine ulaşan belediye ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu midibüs topraktan çıkarılırken, Mustafa Gökkurt'un cansız bedenine ulaşıldı.
Savcının incelemesinin ardından cenaze Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA