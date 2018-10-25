Sağlık merkezi kirlenmesin diye galoş takıp içeri girdiler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nde görevli Nurcan Gönülkaş ve Gönül Batıt, Yunusemre ilçesinde hizmet veren Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakınlarında çalışırken, sağlık merkezinin lavabosunu kullanmak istedi.

Gönülkaş ve Batıt'ın ayakları çamurlu olduğu için yanlarında taşıdıkları galoşları giyerek sağlık merkezine girmeleri, o anda içeride bulunanlar ve sağlık merkezi çalışanlarının takdirini kazandı.

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya, kadınların duyarlılığını takdirle karşıladığını belirterek, bu nedenle iki kadına teşekkür etti.

Kadınların galoş giyerek içeri girdiği anlar, sağlık merkezinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA