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Esenyurt'ta fabrika yangını

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor.

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Esenyurtta fabrika yangını

İstanbul Esenyurt'ta palet fabrikasında yangın çıktı.

Yangın büyüyerek yandaki 2 fabrikaya da sıçradı. 


 

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yaptığı açıklamada yangında can kaybının olmadığını açıkladı. "Fabrikalarda kimyasal ürün yok" dedi. 

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş, "60 itfaiye aracı ve 170 personel ile yangına müdahale ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Yakası'ndan gelen personel ve araçlarla toplam 98 araçla yangına müdahale ediliyor. Toplam 180 personel de çalışmalara katılmış durumda. 

Büyük yangın İstanbul'un büyük bölümünden görülebiliyor. 

Kaynak: TRT Haber, DHA

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