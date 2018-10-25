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Bursa'da polis memurunun şehit olduğu kazada taksi şoförü tutuklandı

Bursa Osmangazi'de motosikletli polis timiyle (Yunus) taksinin çarpışması sonucu bir polisin şehit olduğu kazada yaralanan taksi şoförü tedavisinin ardından tutuklandı.

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Bursada polis memurunun şehit olduğu kazada taksi şoförü tutuklandı

Kükürtlü Caddesi'ndeki taksi durağı önünde meydana gelen kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağ, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Kükürtlü Taksi Durağı önünde, 21 Ekim Pazar günü Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksinin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Hayrettin Yılmaz, şehit olmuştu. Diğer polis memuru Sezer Bektaş ile taksi şoförü Dağ yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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