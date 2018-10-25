Bursa'da polis memurunun şehit olduğu kazada taksi şoförü tutuklandı

Kükürtlü Caddesi'ndeki taksi durağı önünde meydana gelen kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
- Şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz için tören düzenlendi
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağ, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Kükürtlü Taksi Durağı önünde, 21 Ekim Pazar günü Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksinin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Hayrettin Yılmaz, şehit olmuştu. Diğer polis memuru Sezer Bektaş ile taksi şoförü Dağ yaralanmıştı.
Kaynak: AA