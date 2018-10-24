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Şehit polisin organları 5 hastaya umut oldu

Bursa Osmangazi'de, bir taksi ile çarpıştıktan sonra şehit olan motosikletli polis memuru 29 yaşındaki Hayrettin Yılmaz'ın organları, 5 hastaya umut oldu.

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Şehit polisin organları 5 hastaya umut oldu

Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından hastane yetkilileri, Şehit Yılmaz'ın ailesine bilgi vererek, organ bağışı teklifinde bulundu.

Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Yılmaz'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbreklerinin alınması için harekete geçildi.

Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Yenişehir Havaalanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'daki bir hastaneye gönderilirken, karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, böbrekleri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kükürtlü Caddesi Kükürtlü Taksi Durağı önünde, Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksinin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki polis memuru Hayrettin Yılmaz şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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