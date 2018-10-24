  • 24 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.726
    EURO 6.563
  • BIST 93895.61
    ALTIN 227.691
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Resmi plakalı kamyonet şarampole uçtu: 1 şehit, 3 yaralı

Resmi plakalı kamyonet şarampole uçtu: 1 şehit, 3 yaralı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Resmi plakalı kamyonet şarampole uçtu: 1 şehit, 3 yaralı

Erzincan İliç’in Savaş Geçidi mevkisinde, Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 resmi plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole düştü.

Kazada, araçtaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba hayatını kaybetti, şoför Adıyaman ile Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tarık Dost ile Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Duran ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine,  şehit Kaplanbaba'nın cenazesi ise İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Hiliç, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Aracın, İliç Kaymakamlığına ait çift kabinli kamyonet, askerlerin ise İliç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER