Reyhanlı'da "şefkat timi" görev başında

Hatay Reyhanlı'da belediye bünyesinde oluşturulan, ''şefkat timi" yardıma ihtiyacı olan yaşlı ve hastaların derdine derman oluyor.

Brimin Müdürü Ahmet Şamlıoğlu, yaptığı açıklamada, Hasta ve yaşlıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır bu hizmeti verdiklerini belirten Şamlıoğlu, "Birimimizde 25 personelimizle tespit ettiğimiz hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Yılın ilk 9 aylık zaman içinde 502 hastamızı ambulansımızla evlerinden alarak ilgili sağlık kuruluşlarına sevklerini gerçekleştirdik." dedi.

Şamlıoğlu, evden çıkamayacak durumda olan yaşlılara kişisel bakım ve ev temizliği hizmeti de sunduklarını dile getirdi.

Şamlıoğlu, "Evde yatalak durumda olan yaşlı vatandaşlarımızın evine hafta bir defa olmak üzere ayda 4 kez tıraş için geliyoruz. Bu yıl içinde 2 bin 552 kişiye bu hizmeti verdik. Bizleri güler yüzle karşılayıp hayır dualarını eksik etmiyorlar, bunlar bizim için en büyük moral oluyor. Temizlik yapamayacak durumdakilerin evlerini de temizliyoruz. Haftanın belirli günlerinde belirlenen adreslere bayan arkadaşlarımız giderek evi tertemiz yapıyorlar. Bu yıl içinde ortalama bin evin temizledik, evde bakım hizmetleri kapsamında yapılan ev temizliği sayımızı artırmayı hedefliyoruz.'' dedi.

Verilen hizmet memnun ediyor

Geçirdiği beyin kanaması sonrası fizik tedavi gören ve haftanın 4 günü Reyhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ambulansla evinden alınan 56 yaşındaki Niyazi Saltan, sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

55 yaşındaki engelli Emine Üre de hasta olduğu için temizlik yapamadığını, belediyeden gelen görevlilerin evini pırıl pırıl yaptığını, emekleri olanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: AA