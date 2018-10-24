İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde görevli olduğu değerlendirilen ve ByLock içerikleri tespit edilen 56 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Amasya, Bilecik, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Isparta, İzmir, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Uşak'ta belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, şu ana kadar 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA