DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları donduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listede değişikliğe gidildiği açıklandı.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesi gereğince alınan karara göre, listenin “DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümüne Endonezya uyruklu Mohammed Yusip Karim, Malezya ve Endonezya pasaportuna sahip Mohamad Rafi Bin Udin ve Filipinler uyruklu Muhammed Reza Lahaman Kiram’ın isimleri eklendi.

Söz konusu şahısların ikamet yerleri 2014 ve 2015’ten beridir Suriye Arap Cumhuriyeti olarak görünüyor. Bugün itibariyle yürürlüğe giren kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Kaynak: İHA