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Güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'u şehit eden terörist yakalandı

Şırnak Uludere'de geçen yıl PKK'lı teröristlerce düzenlenen, güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit olduğu saldırının faili terörist K.B. yaralı yakalandı.

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Güvenlik korucusu Mehmet Paksoyu şehit eden terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy'un 31 Ağustos 2017'de Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından yürütülen soruşturmada, saldırının faili olduğu ve çeşitli eylemlere karıştığı gerekçesiyle K.B. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

Terörist K.B'nin Şenoba beldesindeki bir mağarada olduğu bilgisi üzerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı.

Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren K.B. çıkan çatışma sonucu yaralı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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