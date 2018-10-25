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Diyarbakır’da kaldırım çöktü, doktor ve hemşire göçüğe düştü

Diyarbakır’da kaldırım çöktü. O sırada kaldırımda bulunan hemşire ve doktor göçüğe düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, sohbet ederek kaldırımda yürürken, bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü.

Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesi ile çığlıklar atarak çukura düşen Dr. Balık ve hemşire Duymaz, neye uğradıklarını şaşırdı. Doktor ve hemşirenin yardımına çevredekiler koştu.

Herkesin seferber olması olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı.

Öte yandan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz'ın oluşan çukura düşme anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA

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