Türk Hava Yolları ile Azul Brazilian arasında anlaşma

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin çok kazandıran yolcu sadakat programı "Miles&Smiles", 10 milyon üyesiyle bugün dünyanın önde gelen havayolu sadakat programları arasında yer alıyor.

"Miles&Smiles", program üyelerinin bu ayrıcalıklarla çok daha geniş bir coğrafyada seyahat edebilmeleri için iş birliği ağını genişletiyor. Üyelerine, THY uçuşlarının yanı sıra ortak havayolları uçuşlarında da mil kazanma ve harcama fırsatı sunan program, THY'nin üyesi olduğu "Star Alliance" bünyesindeki havayollarıyla var olan, 27 FFP anlaşmasına ek olarak, Brezilyalı taşıyıcı Azul Brazilian Airlines’ı da havayolu program ortaklarına dahil etti.

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Azul Brazilian Airlines’ın finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı Alexandre Wagner Malfitani başta olmak üzere taraflardan birçok yönetici ve basın mensubunun katılımı ile Azul Brazilian Airlines’ın São Paulo’daki Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle imzalanan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak 2019 itibarıyla gerçekleştirilecek uçuşlarda mil kazanmak ve ödül bilet düzenlemek mümkün olacak.

Miles&Smiles üyeleri, Azul Brazilian Airlines tarafından gerçekleştirilen uçuşlarda mil kazanabilecek ve millerini Azul Brazilian Airlines’da ödül bilet düzenleyerek kullanabilecek, aynı şekilde, Brezilyalı şirketin sadakat programı olan TudoAzul üyeleri de THY uçuşlarında mil kazanıp harcayabilecekler.

Olmuştur, anlaşmaya ilişkin "Azul Brazilian Airlines ile ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Kendileriyle halihazırda, geçtiğimiz yılın sonunda kurduğumuz ve başarıyla devam eden bir kod paylaşımı iş birliğimiz bulunuyor. Bu FFP anlaşması ile birlikte, Azul ile olan mevcut ortaklığımızı çok daha yüksek bir seviyeye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA