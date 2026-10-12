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Türkiye
AA 12.10.2026 16:53

Mardin ve Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu

Şanlıurfa ve Mardin'de etkisini artıran toz bulutu hava kalitesini ve görüş mesafesini düşürdü; araçlar tozla kaplanırken vatandaşlar maske takarak önlem aldı. Uzmanlar solunum rahatsızlığı bulunanlar ve yaşlıları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Mardin ve Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu

Şanlıurfa'da kent merkezinde öğle saatlerinde hissedilmeye başlanan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı. Bazı vatandaşların ise tozdan korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.

Mardin

Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde başlayan, merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde etkili olan toz bulutu görüş mesafesinin azalmasına, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Mardin ve Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu

Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencereleri ve balkonları tozla kaplandı.

Kent sakini Halil Bakay, toz taşınımı nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandıklarını belirterek, "Maskesiz çıkmıyorum. Tavsiyem kimse maskesiz çıkmasın. Nefes almakta zorlanıyoruz." dedi.

Uzmanlar, ileri yaştaki kişileri, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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Toz Taşınımı
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